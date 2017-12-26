Суд обязал Геослужбу вернуться к передаче газовых площадей окружению Авакова - СМИ

Суд обязал Геослужбу вернуться к передаче газовых площадей окружению Авакова - СМИ

В первой декаде декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение Государственной службы геологии и недр об отказе ООО "Ангро Инвест" в выдаче спецразрешений на разработку десятка газоносных площадей.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, этим же постановлением суд обязал Госгеослужбу рассмотреть заявления компании о внеконкурсной выдаче ей разрешений на эксплуатацию сроком 20 лет группы участков.

По данным ЭП, в список, подчиненный постановлению суда, входят заявки относительно Белоцерковской, Демидовской, Красногоровской, Судеевской, Федоровской, Федунковской, Черкассовской и Южно-Миргородской площадей (все – Полтавская обл.).

Ранее источники ЭП заявляли о передаче в эксплуатацию ООО "Ангро Инвест" 11-ти газоносных участков. В этот список кроме перечисленных 8-ми площадей, входили также Андреевская, Дубривская и Жарковская площади.

В президентскую каденцию Виктора Януковича права на разработку всех 11 участков были выданы ООО "Голден деррик", которое в настоящее время называется "Ист юроуп петролеум". Формальным мажоритарным бенефициаром "Ист юроуп петролеум" является бизнесмен Павел Фукс, который, как считается, фронтирует интересы ближайшего окружения Петра Порошенко.

Компания "Ангро инвест" основана Романом Дружбиным. Он известен как бизнес-партнер (по ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания") Александра Павлюченко - помощника народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. Последнего называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова.




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