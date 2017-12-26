Суд обязал Геослужбу вернуться к передаче газовых площадей окружению Авакова - СМИ

В первой декаде декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение Государственной службы геологии и недр об отказе ООО "Ангро Инвест" в выдаче спецразрешений на разработку десятка газоносных площадей.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, этим же постановлением суд обязал Госгеослужбу рассмотреть заявления компании о внеконкурсной выдаче ей разрешений на эксплуатацию сроком 20 лет группы участков.

По данным ЭП, в список, подчиненный постановлению суда, входят заявки относительно Белоцерковской, Демидовской, Красногоровской, Судеевской, Федоровской, Федунковской, Черкассовской и Южно-Миргородской площадей (все – Полтавская обл.).

Ранее источники ЭП заявляли о передаче в эксплуатацию ООО "Ангро Инвест" 11-ти газоносных участков. В этот список кроме перечисленных 8-ми площадей, входили также Андреевская, Дубривская и Жарковская площади.

В президентскую каденцию Виктора Януковича права на разработку всех 11 участков были выданы ООО "Голден деррик", которое в настоящее время называется "Ист юроуп петролеум". Формальным мажоритарным бенефициаром "Ист юроуп петролеум" является бизнесмен Павел Фукс, который, как считается, фронтирует интересы ближайшего окружения Петра Порошенко.