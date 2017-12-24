Роковая женщина: Очередного судью по делу Штепы уволили
Высший совет правосудия освободил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.
Об этом сообщают «
Неля Штепа
Сергей Скляренко занимал должность судьи Ленинского райсуда Харькова.
«21 декабря Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.
Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин уточнил, что это уже пятый председательствующий судья по делу экс-мэра Славянска.
«Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда г. Харькова Сергея Скляренко – пятого по счету председательствующего по делу Нели Штепы», – написал Тананакин в Facebook.
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Политика
24.12.2017 14:12