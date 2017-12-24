Роковая женщина: Очередного судью по делу Штепы уволили

Высший совет правосудия освободил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Неля Штепа

Сергей Скляренко занимал должность судьи Ленинского райсуда Харькова.

«21 декабря Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.

Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин уточнил, что это уже пятый председательствующий судья по делу экс-мэра Славянска.

«Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда г. Харькова Сергея Скляренко – пятого по счету председательствующего по делу Нели Штепы», – написал Тананакин в Facebook.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Штаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрелаШтаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрела
Блок рекламы


Похожие новости
Журналистку NewsOne уволили за троллинг Порошенко в прямом эфиреЖурналистку NewsOne уволили за троллинг Порошенко в прямом эфире
Поданы две жалобы на судью, отпустившую СаакашвилиПоданы две жалобы на судью, отпустившую Саакашвили
Луценко уточнил обвинения по делу СаакашвилиЛуценко уточнил обвинения по делу Саакашвили
Работники ФСБ не явились давать показания в суде по делу БалухаРаботники ФСБ не явились давать показания в суде по делу Балуха
Луценко высказался по поводу решения суда по делу скандального ректора МельникаЛуценко высказался по поводу решения суда по делу скандального ректора Мельника
Новый ВСУ перегружен делами от предшественников: более 1000 на одного судьюНовый ВСУ перегружен делами от предшественников: более 1000 на одного судью
В Черкассах после судебного заседания не выпускали судью и громили судВ Черкассах после судебного заседания не выпускали судью и громили суд
В Крыму жену политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" задержали за неповиновение судуВ Крыму жену политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" задержали за неповиновение суду
Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 956 женщинамПорошенко присвоил звание "Мать-героиня" 956 женщинам
Суд решил допросить Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и Яценюка по делу ЯнуковичаСуд решил допросить Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и Яценюка по делу Януковича
Последние новости
Подгружаем последние новости