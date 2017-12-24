Роковая женщина: Очередного судью по делу Штепы уволили

Высший совет правосудия освободил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщают « Новости Донбасса ».

Неля Штепа

Сергей Скляренко занимал должность судьи Ленинского райсуда Харькова.

«21 декабря Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.

Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин уточнил, что это уже пятый председательствующий судья по делу экс-мэра Славянска.

«Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда г. Харькова Сергея Скляренко – пятого по счету председательствующего по делу Нели Штепы», – написал Тананакин в Facebook.