Подстрелили "героя РоSSии": украинские военные ранили очередного генерала оккупантов

По данным британской разведки, потери роSSийской армии в Украине за три месяца войны превышают потери за девять лет войны в Афганистане. При этом гибнут и получают ранения также генералы армии РФ - стало известно, что в Украине был ранен герой РоSSии, замкомандующий войсками ЮВО РФ - генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Что там у дагестанцеV?", информирует Апостроф.

Кроме того, в ходе войны в Украине в конце апреля погиб его племянник Салман Сулейманов.

Напомним, ВСУ уничтожили еще одного генерала оккупантов - 23 мая погиб пилот сбитого украинцами штурмовика Су-25 "Грач" роSSийский генерал-майор Канамат Боташев.


Лена Руденко, Апостроф

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