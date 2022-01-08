Завтра в Украине будет дождь с мокрым снегом

Днем от 2° мороза до 3° тепла.

Завтра в Украине будет дождь с мокрым снегом
Фото: Макс Требухов

В воскресенье, 9 января в западных и северных областях мокрый снег, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега.

На остальной территории мокрый снег и дождь, ночью, утром местами гололедица, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза.

Днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Напомним, из-за ожидаемого снегопада в Киеве из 07:00 9 января въезд грузовиков в город будет запрещен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Завтра в большинстве областей небольшой дождь, температура до 8° теплаЗавтра в большинстве областей небольшой дождь, температура до 8° тепла
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условийУкраинцев предупредили об ухудшении погодных условий
3 января в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений3 января в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений
В Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всегоВ Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
Завтра в Украине местами дождь, днем до +8Завтра в Украине местами дождь, днем до +8
Блок рекламы


Похожие новости
В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.В субботу днем в Украине будет до +1, выпадет снег в Карпатах.
В Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всегоВ Украину на Рождество вернутся снег и морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
Завтра в Украине ожидается до 12 градусов тепла и сильный ветерЗавтра в Украине ожидается до 12 градусов тепла и сильный ветер
Завтра в Украине местами дождь, днем до +8Завтра в Украине местами дождь, днем до +8
Завтра в большинстве областей небольшой дождь, температура до 8° теплаЗавтра в большинстве областей небольшой дождь, температура до 8° тепла
Часть Украины засыплет снегом, предупреждают о возможном отключении светаЧасть Украины засыплет снегом, предупреждают о возможном отключении света
Прогноз погоды в Украине на предновогоднюю неделю: синоптики прогнозируют заморозки до -15 градусовПрогноз погоды в Украине на предновогоднюю неделю: синоптики прогнозируют заморозки до -15 градусов
В части западных областей завтра будет идти снег, днем до 7° морозаВ части западных областей завтра будет идти снег, днем до 7° мороза
Популяция бурых медведей в Украине сократилась до 300 особей.Популяция бурых медведей в Украине сократилась до 300 особей.
ГСЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре почти по всей УкраинеГСЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре почти по всей Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости