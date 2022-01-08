Завтра в Украине будет дождь с мокрым снегом

Днем от 2° мороза до 3° тепла.

В воскресенье, 9 января в западных и северных областях мокрый снег, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега.

На остальной территории мокрый снег и дождь, ночью, утром местами гололедица, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза.

Днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.

Фото: facebook.com/UkrHMC