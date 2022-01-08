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2022-01-08
Завтра в Украине будет дождь с мокрым снегом
Днем от 2° мороза до 3° тепла.
Фото: Макс Требухов
В воскресенье, 9 января в западных и северных областях мокрый снег, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега.
На остальной территории мокрый снег и дождь, ночью, утром местами гололедица, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза.
Днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.
Фото: facebook.com/UkrHMC
Напомним, из-за ожидаемого снегопада в Киеве из 07:00 9 января въезд грузовиков в город будет запрещен.