Погода в Украине: синоптик Наталка Диденко предупредила о потеплении в декабре

Погода в Украине на текущей неделе будет довольно переменчивой. В стране ожидается много осадков, туманы и гололедица на дорогах, но в некоторых областях столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов. Такой прогноз дала народный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на западе Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях в начале недели пройдет мокрый снег. В Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях погода будет дождливой, местами с ливнями. А вот на Волыни, в Ровенской, Донецкой, Луганской областях синоптик передает сухую погоду.

Температура воздуха, по прогнозу Наталки Диденко, в западных и северных областях будет колебаться днем от -2 до +3 градусов. В восточных и в большинстве центральных областей ожидается значительно теплее - от +3 до +9 градусов. На юге Украины 7-12 декабря погода будет весенней. Днем столбики термометров поднимутся до +10....+12 градусов, осадков не ожидается.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 7 декабря, по всей территории страны пронесется циклон с осадками в виде дождей и мокрого снега. На западе и севере ожидается днем от -1 до +2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0...-1 градуса. В Киеве синоптики передают от +1 до +3 градусов, на юге и востоке будет теплее - от +8 до +12 градусов днем, днем температура опустится до +1...+8 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

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