Прогноз погоды для Украины на выходные 20-21 ноября 2021 года

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о резком ухудшении погодных условий в ряде регионов страны. После продолжительного периода солнечной и сухой погоды на Украину обрушатся шторма и дожди.

Украинцев предупредили о ухудшении погоды на выходных

В субботу и воскресенье, 20 и 21 ноября, в Украине воздух прогреется до +7…+13 градусов, однако сильный штормовой ветер с северо-востока будет нивелировать потепление. Наталка Диденко рекомендует украинцам соблюдать меры предосторожности во время штормовых порывов ветра.

Дожди синоптик прогнозирует в большинстве регионов Украины в субботу, 20 ноября, ночью и утром. Осадки в течение дня пройдут в Карпатах, Крыму, в Запорожской и Сумской областях, а также в восточном регионе.

В Украинской столице дожди пройдут в первой половине дня 20 ноября. Далее будет сухо и без существенных осадков. Но при этом все выходные в Киеве будут ветреными. Сильный штормовой ветер не позволит гостям и жителям столицы насладиться теплой осенней погодой около +10 градусов по Цельсию.

Узнайте также, какая погода установится в Украине в период новогодних и рождественских праздников. Стоит ли ждать снега и морозов в новогоднюю ночь, рассказали метеорологи Укргидрометцентра.


Шевченко Лилия, Тудей

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