В Украину вернется теплая и сухая погода: Наталка Диденко дала прогноз до конца недели

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и холодной, но ближе к выходным начнется потепление. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует сильные дожди, местами со снегом и порывистый ветер на 13 октября, а уже 14 октября осадки отступят.

Диденко отмечает, что циклон придет с юго-запада. В среду, 13 октября, дожди накроют Черкасскую, Полтавскую, Кропивницкий с районами, Николаевскую, Херсонскую, часть Днепропетровской областей. Сыро будет и в Карпатах, где вчера выпал снег. Температура воздуха днем будет составлять от +9 до +11 градусов в западных, северных и центральных областях, и до +15...+17 градусов в восточных и южных регионах. При этом на востоке синоптик прогнозирует сильный ветер.

В Киеве 13 октября будет типичная осенняя облачность, осадков может и не быть. Ночью в столице температура воздуха опустится до +4...+7 градусов, днем ожидается до +9... +11 градусов.

На Покрову, 14 октября, циклон из Украины уйдет и во всех регионах снова установится сухая погода. Наталка Диденко прогнозирует, что в большинстве областей температура поднимется на несколько градусов. Ночью ожидается от +2 до +6 градусов, на востоке и юге до +5... +7 градусов. Днем в западных, северных и центральных областях будет от +10 до +13 градусов, на юге и востоке столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов. Возможен сильный ветер с порывами.

Ранее сообщалось, что в Украине выпал первый снег на популярном курорте в Карпатах.