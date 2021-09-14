Прогноз погоды на октябрь: синоптики передают заморозки до -7 градусов

В октябре украинцев ждет еще одно бабье лето в первой декаде месяца, а после кратковременного потепления начнется период дождей и ночных заморозков. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, октябрь порадует погодой в начале месяца, а под конец октября начнется затяжная осень.

Синоптик прогнозирует, что в первые дни октября в Украине пройдут дожди, которые продлятся приблизительно до 5 числа. К середине месяца, празднику Покровы (14 октября) погода будет практически сентябрьской. Днем потеплеет до +20 градусов тепла, осадков не предвидится.

Однако, уже через несколько дней температура воздуха резко опустится более чем на 10 градусов. Днем ожидается до +6...+8 градусов, начнутся дожди, а с 20 октября в стране ожидаются ночные заморозки местами до -7 градусов. После 25 октября в Украине начнется затяжная осень. Дождей пока не предвидится, но будет холодно и зябко. В конце месяца синоптик предвещает еще один период потепления, когда на несколько дней столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов.

Погода в ноябре будет больше похожа на зимнюю, чем осеннюю. С первых дней месяца начнутся холодные дожди, которым на смену придут дожди со снегом. До 10 ноября во всех регионах Украины, кроме южных, температура воздуха днем не будет подниматься выше нуля. В середине ноября выпадет первый снег.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Украине на неделю с 13 по 19 сентября.