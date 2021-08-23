В День Независимости грозы прогнозируют западным областям и Житомирской области

Температура в различных регионах страны составляет от + 17 до +30.

Во вторник, 24 августа, в западных и Житомирской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы.

Об этом пишет interfax.com.ua.

В Винницкой, Киевской и Черниговской областях днем местами грозовые дожди, гроза, на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем в западных и Житомирской областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на юге и востоке до 30°.

В Киеве во вторник вечером местами грозовой дождь, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

В среду, 25 августа, в северных, центральных, ночью также в большинстве западных, днем и в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, в западных областях 7-12°; днем в западной части 14-19°, в северных областях 17-22°, на остальной территории 25-30°.