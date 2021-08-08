Завтра в Украине обещают жару и местами - кратковременные дожди

В понедельник, 9 августа, в западных, местами в восточных областях Украины - кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет Interfax.com.ua.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью 13-18 °, в южной части до 21 °; днем 27-32 °, на Луганщине до 35 °, на западе 22-27 °; в Карпатах ночью 7-12 °, днем 15-20 °.

В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью 15-17 °, днем около 30 °

Во вторник, 10 августа, в Украине, кроме запада, ночью и юга страны местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха в южной и восточной частях ночью 16-21 °, днем 28-33 °; на остальной территории ночью 12-17 °, днем 24-29 °, в западных областях 21-26 °.