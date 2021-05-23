На понедельник в Украине прогнозируют дожди и грозы, температура до +19

Во вторник на Западе град и шквалы.

На понедельник в Украине прогнозируют дожди и грозы, температура до +19

По всей Украине в понедельник, 24 мая, ожидаются дожди, местами грозы.

Об этом сообщает Interfax.com.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем на северо-востоке страны значительные дожди; днем на западе страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 9-14 °, в западных областях 4-8 ° тепла; днем 14-19 °, на юге и востоке страны местами 21-26 °.

В Киеве ночью ожидается значительный, днем умеренный дождь. Температура ночью 11-13 °, днем 17-19 °.

Во вторник, 25 мая, ночью в восточных, днем в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

В среду, 26 мая, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью 6-11 °, в южной части, а 26 мая по всей Украине 9-14 °; днем 20-25 °.

В Киеве 25 мая без осадков, 26 мая небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 25 мая около 10 °, 26 мая 11-13 °; днем 21-23 °.

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