Україну накриє спека: де температура підскочить до +35

В Україні встановилася помірна погода з не надто високими для літа градусами, проте до кінця тижня потеплішає, місцями спека досягне +35 градусів.

Про це свідчать прогнози Українського гідрометцентру, інформує Апостроф.

У середу, 20 липня, дощі пройдуть у центральних, північних, східних, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській області. На решті території країни – без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 21 до 34 градусів. Найспекотніша погода буде у Закарпатській області. Вночі прогнозується +11+17 градусів.

У четвер, 21 липня, дощі пройдуть лише у східних та Харківській областях. Температура повітря буде аналогічною до попереднього дня, тільки вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче +12.

У п'ятницю, 22 липня, дощі з грозами пройдуть у східних, північних, частинах центральних, а також у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. На решті території країни – сухо. Вдень прогнозується від +22 до +33 градусів, вночі - +12 +19 градусів.

У суботу, 23 липня, по всій Україні буде сухо та сонячно, зросте температура повітря. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +25 до +35 градусів. Вночі синоптики прогнозують від 12 до 19 градусів зі знаком "плюс".


Олена Руденко, Апостроф





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