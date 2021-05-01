На Пасху в Украине температура поднимется до +22, местами дожди и грозы

В южной части страны - до 25 °.

1 и 2 мая в Украине прогнозируют переменную облачность, днем воздух прогреется до 17-22 °.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Днем 1 мая на западе, востоке и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 6-11 °, днем 17-22 °, в южной части - до 25 °, на высокогорье Карпат ночью 1-6 ° тепла, днем 7-12 °.

2 мая ночью в юго-западной части, днем в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, местами грозы. На Закарпатье, днем и в западной части местами значительные дожди, на остальной территории без осадков.

3 мая в Украине местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с. Днем в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 2 мая - 8-13 °, днем - 18-23 °. 3 мая 14-19 °, на востоке до 25 °, в западных областях 3 мая ночью 5-10 °, днем 9-14 °.

4-5 мая в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях кратковременный дождь. 4 мая температура ночью 1-7 ° тепла, на крайнем юге и на востоке до 11 °, днем 11-16 °.

5 мая на юге и востоке 14-19 °, на юго-западе - до 22 °.

В столичном регионе 1 мая переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, по области местами гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура в Киеве ночью около 10 °, днем 18-20 °; по области ночью 6-11 °, днем 17-22 °.

2-3 мая в столице облачно с прояснениями. 2 мая ночью без осадков, днем дожди, местами грозы, 3 мая местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с, днем 3 мая местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 8-13 °; днем 2 мая 18-23 °, 3 мая 14-19 °.

Напомним, по прогнозу синоптиков, май 2021 будет более теплым, чем обычно.