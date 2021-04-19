В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая и ветреная погода

В ближайшие сутки циклон, который переместится в Украину с Черного моря, принесет дождливую и ветреную погоду в южных, восточных и большинстве центральных областей, на остальной территории Украины дожди будут небольшими и преимущественно днем.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник, 20 апреля, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях пройдут умеренные и значительные дожди, местами с грозами, ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, температура ночью +4...+9 градусов , днем +11...+15.

В западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской областях ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +1...+6, днем +9...+14; в Карпатах ночью около 0 градусов, днем +2...+7.

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +2...+4, днем +11...+13.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 апреля самая высокая температура днем (+28,5) была в 1943 году, самая низкая ночью (-2,1) в 1987 году.

В среду, 21 апреля, ночью в Украине без осадков, лишь в восточных и северо-восточных областях небольшой дождь; днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2...+8, в большинстве западных областей на поверхности почвы заморозки 0...+3, днем +11...+16 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью около 0 градусов, днем +2...+7.

В Киеве в среду ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +11...+13.