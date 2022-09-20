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2022-09-20
Вологість та дубар: якою буде погода в Україні у вівторок
Осінь 2022 року прийшла в Україну чітко за календарем – з 1 вересня у всіх областях країни суттєво похолодало, не літня температура буде і у вівторок, 20 вересня, інформує
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, практично у всіх регіонах країни йтиме дощ, за винятком Луганської, Донецької та Запорізької областей. Стовпчики термометрів на сході країни піднімуться до 16-19 градусів.
Водночас, у Херсонській області температура повітря буде такою самою, а в Миколаївській та Одеській областях – 15-18 градусів.
У центрі та на півночі країни буде ще холодніше – 10-13 градусів, як і на заході України – там також очікується 10-13 градусів.
Марія Швець, Апостроф