Вологість та дубар: якою буде погода в Україні у вівторок

Осінь 2022 року прийшла в Україну чітко за календарем – з 1 вересня у всіх областях країни суттєво похолодало, не літня температура буде і у вівторок, 20 вересня, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, практично у всіх регіонах країни йтиме дощ, за винятком Луганської, Донецької та Запорізької областей. Стовпчики термометрів на сході країни піднімуться до 16-19 градусів.

Водночас, у Херсонській області температура повітря буде такою самою, а в Миколаївській та Одеській областях – 15-18 градусів.

У центрі та на півночі країни буде ще холодніше – 10-13 градусів, як і на заході України – там також очікується 10-13 градусів.


Марія Швець, Апостроф





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