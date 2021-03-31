В первый день апреля в Украине до +19°, преимущественно без осадков

2 апреля дожди на всей территории страны.

В первый день апреля в Украине до +19°, преимущественно без осадков
Фото: youtube.com

В четверг, 1 апреля, в большинстве областей Украины - без осадков, только днем в западных и Житомирской областях небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Температура в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

В пятницу, 2 апреля, ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях пройдут умеренные, а в Закарпатье значительные дожди, а днем дождь ожидается во всей Украине, кроме юго-востока.

Ветер северо-западный (на юге и востоке - юго-западный), 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на юго-востоке 0-5° тепла; днем 10-15°, в северных и западных областях 7-12°.

В высокогорье Карпат - мокрый снег (ночью значительный), гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем от 1° мороза до 2° тепла.

В Киеве 2 апреля пройдет дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.

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