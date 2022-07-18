Чи повернеться в серпні до України "африканська" спека? Прогноз на кожен день

Серпень 2022 року подарує погоду на будь-який смак: будуть задоволені як любителі свіжої погоди та комфортних температур, так і ті, хто не встиг засмагнути, інформує Апостроф.

Про це свідчить прогноз сайту gismeteo.ua.

За даними порталу, на сході країни у серпні буде погода буде комфортна літня погода. Зокрема, у Дніпрі стовпчики термометрів коливатимуться у межах +25...+32. Буде хмарно з проясненнями, можливі опади. У Харкові переважно температура буде на рівні +27...+30 градусів. Буде хмарно з проясненнями, у кінці серпня можливий дощ.


На заході в останній місяць літа буде дещо прохолодніше. Зокрема, у Луцьку, Львові температура повітря до майже середини серпня буде доволі високою +27...+30 градусів. В іншу частину місяця спека спаде до +22...+26. Переважно - хмарно з проясненнями, без опадів.


На півночі країни у першу половину серпня буде +27...+30 градусів. Надалі стовпчики термометрів коливатимуться у межах +22...+26 градусів. Буде хмарно з проясненнями, лише під кінець місяця прогнозують дощ.


У центрі у серпні температура повітря буде по-справжньому літньою, але без шаленої спеки. На рівні +27...+32 °C, у другу половину місяця дещо знизиться, до +25...+27 градусів. Прогнозують дощі з 17 серпня і час від часу до кінця місяця.


Зокрема, у Вінниці буде температура на рівні +27...+29 градусів, але у другу половину місяця спека спаде. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +22...+26. Буде переважно хмарно з проясненнями, на початку серпня можливі опади.

На півдні у третій місяць літа буде доволі спекотна погода. Зокрема, у Миколаєві очікується температура повітря очікується від +26 до +34 градусів. Буде хмарно з проясненнями, без опадів. А в Одесі на початку місяця буде +30...+32, надалі спека спаде. Прогнозують дощ 26 серпня.


У Києві також у першу половину серпня буде спекотно +27...+28 градусів. Надалі стовпчики термометрів коливатимуться у межах +21...+26 градусів. Буде хмарно з проясненнями, 26 серпня прогнозують дощ.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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