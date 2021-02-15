?В этом году львовские сурки не будут прогнозировать весну на Сретение, потому что они еще спят

В Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре в этом году сурки не будут предсказывать приход весны на Сретение, поскольку животные до сих пор находятся в спячке.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

"В этом году мы не делаем прогноза по поведению сурков, потому что они крепко спят. Они не просыпаются и не двигаются, в связи с такими аномальными погодными условиями - низкими температурами и большим количеством снега. Кстати, прогноз по суркам на Сретение делается именно потому, что в природе они на Сретение впервые появляются на поверхность из норы. Я думаю, что и в природе в этом году однозначно на Сретение сурки не поднялись из норы и не показывались на поверхность, так как очень высокие снега и холода", - рассказал директор натуралистического центра Игорь Антахович.

При этом он отметил, что другие животные уже чувствуют скорый приход весны.

"Что касается других животных, то вчера мы наблюдали, как токуют фазаны и павлины своим самкам - они однозначно чувствуют скорый приход весны. Еще одна известная примета на Сретение - если утром курица не напьется воды из лужи, то значит, что весна будет ранней. То есть мы имеем хороший прогноз, но надо понимать, что ранняя весна - это все равно не раньше чем через четыре недели с сегодняшнего дня, то есть после 15 марта", - пояснил Антахович.

Напомним, 2 февраля сурок Тимка III, который живет на биостанции национального университета им. Каразина в Харьковской области, "предсказал" раннюю весну. Он не увидел своей тени, когда его достали из его домика.