В этом году львовские сурки не будут прогнозировать весну на Сретение, потому что они еще спят

При этом другие животные уже чувствуют скорый приход весны.

?В этом году львовские сурки не будут прогнозировать весну на Сретение, потому что они еще спят

В Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре в этом году сурки не будут предсказывать приход весны на Сретение, поскольку животные до сих пор находятся в спячке.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

"В этом году мы не делаем прогноза по поведению сурков, потому что они крепко спят. Они не просыпаются и не двигаются, в связи с такими аномальными погодными условиями - низкими температурами и большим количеством снега. Кстати, прогноз по суркам на Сретение делается именно потому, что в природе они на Сретение впервые появляются на поверхность из норы. Я думаю, что и в природе в этом году однозначно на Сретение сурки не поднялись из норы и не показывались на поверхность, так как очень высокие снега и холода", - рассказал директор натуралистического центра Игорь Антахович.

При этом он отметил, что другие животные уже чувствуют скорый приход весны.

"Что касается других животных, то вчера мы наблюдали, как токуют фазаны и павлины своим самкам - они однозначно чувствуют скорый приход весны. Еще одна известная примета на Сретение - если утром курица не напьется воды из лужи, то значит, что весна будет ранней. То есть мы имеем хороший прогноз, но надо понимать, что ранняя весна - это все равно не раньше чем через четыре недели с сегодняшнего дня, то есть после 15 марта", - пояснил Антахович.

Напомним, 2 февраля сурок Тимка III, который живет на биостанции национального университета им. Каразина в Харьковской области, "предсказал" раннюю весну. Он не увидел своей тени, когда его достали из его домика.

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