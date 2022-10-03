Зима в Україні: чи будуть люті морози та холоди

Ця зима може стати однією з найважчих через війну.

Зима в Україні: чи будуть люті морози та холоди
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Українці активно готуються до зими – утеплюють оселі, купують генератори та роблять запаси продуктів. Важливим фактором, який може вплинути та те, як українці переживуть зиму, є погодні умови. Синоптики пояснили, якою буде погода в Україні цієї зими, пише 24tv.ua.

Погода у грудні 2022

У перший місяць зими, за прогнозами синоптиків, очікується відносно тепло погода, порівняно з груднем минулого року. Повідомляється, що початку грудня повітря прогріватиметься до позначки від 0 до 8 градусів.

Вже 5 грудня можна буде спостерігати спад температури, яка коливатиметься у межах від -1 до 3 градусів тепла. На різдвяні свята – з 22 по 26 грудня – прогнозують від +4 до +6 градусів тепла.

Також не очікується ані великої кількості опадів, ані суттєвого зниження температури.

Погода у січні

З приходом січня стовпчик термометра опуститься на декілька градусів. В Україні очікується температура повітря у межах -2 градусів, але не варто виключати, що будуть дні з «плюсовою» температурою. За прогнозом синоптиків, рясних опадів не очікується.

Перша третина місяця буде порівняно теплою. Повітря прогріватиметься до +4 градусів. Натомість з 9 січня слід очікувати на похолодання. Тоді вже термометри показуватимуть до -9 градусів морозу.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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