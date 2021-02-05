Погода в Украине на выходные – в страну снова идут морозы

Погода в Украине на выходные не выдастся сказочной. Укргидрометцентр передает резкое похолодание и снегопады почти на всей территории страны. Там, где столбики термометров не опустятся ниже ноля, ожидается дождь.

Синоптики предупреждают, что в период 6-7 февраля страну накроют сильные морозы. Холоднее всего будет в северном, северо-восточном и центральном регионах.

Погода в Украине на 6-е февраля

В Киеве ожидается от -4 до -6 градусов днем, и -8..-10 градусов ночью. Без осадков.

Холоднее всего будет в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Ночью в этих регионах ожидается от -9 до -12 градусов, а днем от -3 до -7. Также без осадков.

Теплее всего на Юге и Западе страны. В Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях ожидаются осадки – снег и мокрый снег. Температура ночью может опуститься до -7, днем до -3.

Из-за относительно теплой погоды на Прикарпатье и Закарпатье также ожидаются незначительные осадки. Температура в среднем опустится до -4 днем, и до -8 ночью. В Ужгороде вовсе будет стоять плюсовая температура – 2-4 градуса.

Погода в Украине на 7-е февраля

Осадки ожидаются почти по всей территории Украины – снег и мокрый снег.

Температура воздуха сильно опустится в центральной, северной и восточной части страны.

В столице ожидается до -17 градусов ночью, и до -12 – днем.

На Севере Украины (Чернигов и Сумы) столбики покажут до 22 градусов мороза ночью, и до -14 – днем.

Днепр, Харьков, Луганск и Донецк – ожидается до -17 градусов ночью и -12 – днем.

На Юге ожидается до -8 градусов ночью, до -5 - днем.

На Западе страны значительно похолодает. Мороз до -14 градусов ночью и до -9 днем. Ожидаются осадки в виде снега. А вот в Ужгороде плюсовая температура днем 4-6, ночью до -2.

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