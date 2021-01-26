В Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуру

Предыдущий максимум был почти на градус ниже.

В Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
Фото: Макс Требухов

В понедельник, 25 января, как и в воскресенье, 24 января, температура воздуха в Киеве стала рекордно высокой.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Среднесуточная температура в понедельник составила + 5,5°С, или на 0,9°С выше предыдущего рекорда 1993 года.

Максимальная температура поднялась до + 6,8°С, превысив предыдущий рекорд 1993 и 2002 годов на 0,3°С.

Минимальная температура 25 января не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 1993 году.

Напомним, что 24 января среднесуточная температура + 4,4°С была на 0,6°С выше предыдущего рекорда и на 9,1°С выше климатической нормы. Такие показатели соответствуют погоде начала ноября.

Декабрь 2020 года в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормы, а в целом 2020 год оказался в столице самым теплым за 140 лет наблюдений.

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