Завтра в Украине сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица

В Киевской области утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.

Завтра в Украине сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица
Фото: ДСНС

Завтра, 28 декабря, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Об этом информирует пресс-служба МВД со ссылкой на Укргидрометцентр.

В южных, центральных, западных и северных областях - гололед, на дорогах - гололедица (І уровень опасности).

В Киевской области 28 декабря утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

Водителей и пешеходов призвали быть максимально внимательными и осторожными.

Напомним, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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