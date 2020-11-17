Во вторник в Киеве прогнозируют до -1 градуса

Ночью и днем в столице без существенных осадков.

Во вторник в Киеве прогнозируют до -1 градуса
Фото: Радіо Київ

Во вторник, 17 ноября, в Киеве облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем от -1 до +1 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с дождем, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+10 градусов.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха от 0 до -2 градусов.

В центре Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.

На востоке Украины облачно, днем и ночью мокрый снег, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...- 4 градуса, днем -1...-3 градуса.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 градус, днем +5...+7 градусов, в Одесской области температура ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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