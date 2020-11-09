Во вторник в Украине сохранится бездождевая погода

Температура воздуха днем не превысит +11.

Во вторник в Украине сохранится бездождевая погода
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 10 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 5 градусов, днем +7 ... + 9 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2 ... + 4 градуса, днем +7 ... + 9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1 ... + 3 градуса, днем +5 ... + 7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 5 градусов, днем +7 ... + 9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2 ... + 4 градуса, днем +6 ... + 8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +9 ... + 11 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +9 ... + 11 градусов.

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