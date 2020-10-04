Погода в Киеве и Киевской области: 4 октября 2020

Погода в Киеве и Киевской области: 4 октября 2020

В Киеве 4 октября солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. Температура ночью 11…13, днем 20…22. 

Белая Церковь: температура ночью 11…13, днем 20…22. На протяжении всего дня погода в Белой Церкви будет пасмурной. Без осадков.

Борисполь: температура ночью 11…13, днем 20…22. В Борисполе погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков.

Бровары: температура ночью 11…13, днем 20…22. Небо в Броварах практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков.

Васильков: температура ночью 11…13, днем 20…22. Облачная погода будет держаться в Василькове до самого вечера. Без осадков.

Вишневое: температура ночью 11…13, днем 20…22. С утра и до самого вечера небо в Вишневом будет скрыто за облаками. Без осадков.

Вышгород: температура ночью 11…13, днем 20…22. Весь день в Вышгороде будет облачным. Без осадков.

Ирпень: температура ночью 11…13, днем 20…22. Облачная погода будет держаться в Ирпене до самого вечера. Без осадков.

Кагарлык: температура ночью 11…13, днем 20…22. Небо в Кагарлыке практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков.

Обухов: температура ночью 11…13, днем 20…22. Облака в Обухове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.

Фастов: температура ночью 11…13, днем 20…22. В Фастове облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Яготин: температура ночью 11…13, днем 20…22. В Яготине солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Источник: Гидрометцентр Украины, Sinoptik.ua

Фото: pixabay 


Сергей Албул, КиевВласть

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