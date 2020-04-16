Пылевая буря в Киеве и окрестностях поломала деревья, сорвала крышу и спровоцировала смертельное ДТП под Киевом (фото, видео)

Сегодня, 16 апреля, в столице и окрестностях сильный ветер поднял пыль, сильно ухудшилась видимость на дорогах. Из-за непогоды произошло серьезное ДТП на автодороге М-07 “Киев-Ковель-Киев”, есть погибшие и травмированные. Сильные порывы ветра обрушили строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту. Местные жители в соцсетях сообщают о сломанных деревьях, сорванных крышах и рекламных щитах.

О смертельной аварии под Киевом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях.

Также Патрульная полиция отметила, что из-за пыли, который поднялся вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах и попросила водителей, по возможности, отложить поездку и переждать непогоду. Также в Патрульной полиции просят пешеходов без необходимости не выходить на улицу.

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник на своей странице в соцсети Facebook сообщил , что из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Он отметил, что конструкции моста не повреждены, пострадавших в результате инцидента нет.

Также он сообщил, что сейчас уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов.

Обеспокоенность погодными условиями высказал в соцсети член общественного совета в Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Он сообщил, что в Чернобыльской зоне, где как известно спасатели продолжают тушить тлеющие очаги лесного пожара, также наблюдаются сильные порывы ветра.

“Очень хочу верить, что пожарные смогут удержать тлеющие очаги от раздувания в состояние пожара”, – написал Ярослав Емельяненко в сообщении и опубликовал видео из Чернобыльской зоны.

Как сообщает информагентство ITV, в Ирпене порывы ветра сорвали большой информационный щит, который был расположен прямо над входом в подземный переход около железнодорожной станции “Ирпень”. При этом, как сообщает агентство со слов очевидцев, “чуть не пострадал человек”.

Жители столицы и Киева в соцсетях также сообщают о сильных порывах ветра и пылевой буре и публикуют многочисленные фотографии и видео.

Как сообщает пресс-служба Управления экологии и природных ресурсов, такое погодное явление обусловлено изменениями климата. В управлении считают, что бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков явилось причиной воздушной эрозии почв, снижения уровня грунтовых вод, что в свою очередь является причиной возникновения пыли, которую принес в столицу ветер.

Также в управлении призывают граждан соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьевв случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского в Киеве определяют новые климатические нормы за период 1991-2020 годы по температуре воздуха и осадках. В результате наблюдения в течение первых трех месяцев выяснилось, что погода в Киеве стала гораздо более южной.