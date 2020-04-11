С начала года леса в Киеве горели более 70 раз (фото)

На территории киевских лесов с начала 2020 года было выявлено 77 возгораний. При этом от огня пострадал лес на общей площади 26,2 га.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КО “Киевзеленстрой” (*) в соцсети Фейсбук.

“С начала года на территории киевских лесов было выявлено 77 возгораний на общей площади 26,2 га. Из них 42 случая произошли уже в апреле – за первые 8 дней сгорело 11 га леса”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что самым масштабным стал пожар в Белодубровном лесничестве, где горело 1,5 га с торфяными грунтами у “Болота Ковпыт”.

За аналогичный период 2019 года было ликвидировано 10 пожаров на общей площади 2 га, а до апреля никаких возгораний не было зафиксировано.

В “Киевзеленстрое” подчеркнули, что ликвидация 77 пожаров на площади 26 га повлекла расходы 120-150 тыс. гривен, которые можно было вложить в развитие леса.

Ранее KV сообщала, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Денисовецкого, Котовского и Корогодского лесничеств. В ГУ ГСЧС в Киевской области отмечают, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В то же время Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) обратилось в Национальную полицию с просьбой провести расследование возможных преднамеренных поджогов в зоне отчуждения. Руководство ГАЗО проинформировало, что в связи с сильным задымлением невозможно точно установить площадь, пораженную огнем, которая, по предварительным подсчетам, может составлять 100 га. Примерно 70% – это травяной настил на полях.

Отметим, что с 16 июля 2019 года КО “Киевзеленстрой” временно руководит Алексей Король. КО “Киевзеленстрой” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое с 26 июля 2018 года возглавляет Андрей Малеваный. Работу указанного управления курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КО “Київзеленбуд” (код ЄДРПОУ: 03362123)

Фото: Facebook-страница КО “Киевзеленстрой”