С начала года леса в Киеве горели более 70 раз (фото)
На территории киевских лесов с начала 2020 года было выявлено 77 возгораний. При этом от огня пострадал лес на общей площади 26,2 га.
Об этом
“С начала года на территории киевских лесов было выявлено 77 возгораний на общей площади 26,2 га. Из них 42 случая произошли уже в апреле – за первые 8 дней сгорело 11 га леса”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что самым масштабным стал пожар в Белодубровном лесничестве, где горело 1,5 га с торфяными грунтами у “Болота Ковпыт”.
За аналогичный период 2019 года было ликвидировано 10 пожаров на общей площади 2 га, а до апреля никаких возгораний не было зафиксировано.
В “Киевзеленстрое” подчеркнули, что ликвидация 77 пожаров на площади 26 га повлекла расходы 120-150 тыс. гривен, которые можно было вложить в развитие леса.
Ранее
Отметим, что с 16 июля 2019 года КО “Киевзеленстрой” временно руководит Алексей Король. КО “Киевзеленстрой” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое с 26 июля 2018 года возглавляет Андрей Малеваный. Работу указанного управления курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* КО “Київзеленбуд” (код ЄДРПОУ: 03362123)
Фото: Facebook-страница КО “Киевзеленстрой”