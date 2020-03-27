Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020

В Киеве 27 марта день будет облачным – с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температура ночью -1…1, днем 12…14.

Белая Церковь: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Белой Церкви покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Борисполь: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Борисполе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Бровары: температура ночью -1…1, днем 12…14. Облака в Броварах уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Васильков: температура ночью -1…1, днем 12…14. Уже утром небо в Василькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Вишневое: температура ночью -1…1, днем 12…14. Уже утром небо в Вишневом затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Вышгород: температура ночью -1…1, днем 12…14. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Вышгороде покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Ирпень: температура ночью -1…1, днем 12…14. Уже утром небо в Ирпене затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Кагарлык: температура ночью -1…1, днем 12…14. Весь день в Кагарлыке будет облачным. Без осадков.

Обухов: температура ночью -1…1, днем 12…14. На протяжении всего дня небо в Обухове будет покрыто облаками. Без осадков.

Фастов: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Фастове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Яготин: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Яготине покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Источник: Гидрометцентр Украины , Sinoptik.ua

Фото: соцсети