Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020

Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020

В Киеве 27 марта день будет облачным – с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температура ночью -1…1, днем 12…14. 

Белая Церковь: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Белой Церкви покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Борисполь: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Борисполе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Бровары: температура ночью -1…1, днем 12…14. Облака в Броварах уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Васильков: температура ночью -1…1, днем 12…14. Уже утром небо в Василькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Вишневое: температура ночью -1…1, днем 12…14. Уже утром небо в Вишневом затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Вышгород: температура ночью -1…1, днем 12…14. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Вышгороде покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Ирпень: температура ночью -1…1, днем 12…14. Уже утром небо в Ирпене затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Кагарлык: температура ночью -1…1, днем 12…14. Весь день в Кагарлыке будет облачным. Без осадков.

Обухов: температура ночью -1…1, днем 12…14. На протяжении всего дня небо в Обухове будет покрыто облаками. Без осадков.

Фастов: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Фастове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Яготин: температура ночью -1…1, днем 12…14. С самого утра небо в Яготине покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Источник: Гидрометцентр Украины, Sinoptik.ua

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-5 пород собак, которых не нужно ежедневно выгуливатьТОП-5 пород собак, которых не нужно ежедневно выгуливать
ТОП-3 породы собак, которые снимают стресс и лечат от депрессииТОП-3 породы собак, которые снимают стресс и лечат от депрессии
ТОП-3 породы кошек, которые дружат с собакамиТОП-3 породы кошек, которые дружат с собаками
Ближайшие сутки в Киеве ожидается гололедицаБлижайшие сутки в Киеве ожидается гололедица
Во вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 морозаВо вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 мороза
Блок рекламы


Похожие новости
В четверг в Киеве до +11 градусов, без осадковВ четверг в Киеве до +11 градусов, без осадков
Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020
Во вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 морозаВо вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 мороза
Ближайшие сутки в Киеве ожидается гололедицаБлижайшие сутки в Киеве ожидается гололедица
В пятницу в Киеве до +12, без существенных осадковВ пятницу в Киеве до +12, без существенных осадков
В среду в Киеве до +10 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +10 градусов, без осадков
В воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусовВ воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусов
В Киеве установлены новые температурные рекордыВ Киеве установлены новые температурные рекорды
В четверг в Киеве до +14, без осадковВ четверг в Киеве до +14, без осадков
С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордовС начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
Последние новости
Подгружаем последние новости