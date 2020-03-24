Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020

В Киеве 24 марта облака, которые появятся на небе утром и продержатся в столице почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков. Температура ночью -4…-6, днем 2…4.

Белая Церковь: температура ночью -5…-7, днем 2…4. Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Белой Церкви опять прояснится. Без осадков.

Борисполь: температура ночью -4…-6, днем 2…4. Утренние облака задержатся в Борисполе до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.

Бровары: температура ночью -5…-7, днем 4…6. Утренние облака задержатся в Броварах до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.

Васильков: температура ночью -5…-7, днем 4…6. Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Василькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.

Вишневое: температура ночью -5…-7, днем 4…6. Облака закроют небо уже утром и продержатся в Вишневом весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.

Вышгород: температура ночью -4…-6, днем 2…4. Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Вышгороде прояснится. Без осадков.

Ирпень: температура ночью -5…-7, днем 4…6. В Ирпене утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Кагарлык: температура ночью -5…-7, днем 4…6. Утро и вечер в Кагарлыке будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.

Обухов: температура ночью -5…-7, днем 4…6. Облака закроют небо уже утром и продержатся в Обухове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.

Фастов: температура ночью -5…-7, днем 3…5. Появившиеся на небе утром облака продержатся в Фастове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков.

Яготин: температура ночью -5…-7, днем 4…6. Ясная погода ожидается в Яготине утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.

Источник: Гидрометцентр Украины , Sinoptik.ua

Фото: соцсети