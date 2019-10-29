В среду в Киеве до +7 градусов, ночью заморозки

Осадков в столице не прогнозируют.

В среду, 30 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+9 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +3…+8 градусов, местами до +10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +3…+10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов.