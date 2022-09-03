Народний синоптик розповів, коли чекати на заморозки та бабине літо в Україні

В Україну йдуть досить відчутні заморозки. Найближчим часом у північно-західних (тобто Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській) та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки.

Про це народний синоптик Стас Щедрін повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

За його словами, Україну накриють дощі та сильне похолодання до +14…+22 °С у денний час і до +6…+13 °С – у нічні.

У той же час народний синоптик уточнив, що тепло повернеться. Крім того, він пообіцяв традиційне бабине літо у жовтні.