В пятницу в Киеве потеплеет до +17, без осадков

Ночью в столице +8…+10 градусов.

В пятницу в Киеве потеплеет до +17, без осадков
Фото: facebook/Mysh Mark

В пятницу, 27 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах ночью умеренный дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +14…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Одесской области дождь, местами существенный, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

26 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.

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