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В четверг в Киеве до +28 градусов, местами кратковременный дождь Температура воздуха ночью +16…+18 градусов. Фото: electraua.info В четверг, 6 июня, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+28 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Сумской области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус. В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов. 5 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

LB.ua

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