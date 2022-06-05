В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы

Во вторник будет еще теплее.

В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы
© Политическая партия «Слуга Народа»

В ближайшие два дня над большей частью территории Украины будет формироваться область повышенного атмосферного давления, обеспечивая теплую погоду без дождей.

В Укргидрометцентре сообщили, что в понедельник, 6 июня, в Украине будет без осадков. Только на юге ночью и востоке будут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, в южной части 14-19°; днем 21-26°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

Во вторник дождей не будет, лишь на крайнем юге, местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °, на юге до 18 °; днем 22-27°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

По состоянию на 09:00 5 июня температура воды в Черном море составляла 19-22°, в Азовском - 16°, в Днепре возле Киева - 19°.


Александр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
Точно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозыТочно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозы
Грозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходнымиГрозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходными
Магнитные бури в июне: какие дни могут быть опаснымиМагнитные бури в июне: какие дни могут быть опасными
Жара до +32 градусов и грозы почти по всей территории Украины: прогноз погоды на четвергЖара до +32 градусов и грозы почти по всей территории Украины: прогноз погоды на четверг
Украину накроет 30-градусная жара: где ждать потепления в начале неделиУкраину накроет 30-градусная жара: где ждать потепления в начале недели
Блок рекламы


Похожие новости
Точно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозыТочно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозы
Погода на ближайшие дни: дожди и зной со вторникаПогода на ближайшие дни: дожди и зной со вторника
Дожди и грозы отступили с большей части территории Украины: где ждать непогоды 4 июняДожди и грозы отступили с большей части территории Украины: где ждать непогоды 4 июня
Непогода покидает Украину: народный синоптик назвал точную дату прихода мощного циклонаНепогода покидает Украину: народный синоптик назвал точную дату прихода мощного циклона
Грозы, град и шквальный ветер: во многих областях предупредили об опасной погоде, картаГрозы, град и шквальный ветер: во многих областях предупредили об опасной погоде, карта
Град и шквалы ударят с новой силой, объявлен І уровень опасности: какой будет погода по УкраинеГрад и шквалы ударят с новой силой, объявлен І уровень опасности: какой будет погода по Украине
Грозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходнымиГрозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходными
Жара до +32 градусов и грозы почти по всей территории Украины: прогноз погоды на четвергЖара до +32 градусов и грозы почти по всей территории Украины: прогноз погоды на четверг
Какой будет погода в июне - прогноз от УкргидрометцентраКакой будет погода в июне - прогноз от Укргидрометцентра
В Украине в ближайшие двое суток ожидается теплая, но неустойчивая погода – УкргидрометцентрВ Украине в ближайшие двое суток ожидается теплая, но неустойчивая погода – Укргидрометцентр
Последние новости
Подгружаем последние новости