В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие два дня над большей частью территории Украины будет формироваться область повышенного атмосферного давления, обеспечивая теплую погоду без дождей.

В Укргидрометцентре сообщили, что в понедельник, 6 июня, в Украине будет без осадков. Только на юге ночью и востоке будут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, в южной части 14-19°; днем 21-26°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

Во вторник дождей не будет, лишь на крайнем юге, местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °, на юге до 18 °; днем 22-27°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.