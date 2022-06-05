В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы
Во вторник будет еще теплее.
В ближайшие два дня над большей частью территории Украины будет формироваться область повышенного атмосферного давления, обеспечивая теплую погоду без дождей.
В Укргидрометцентре сообщили, что в понедельник, 6 июня, в Украине будет без осадков. Только на юге ночью и востоке будут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, в южной части 14-19°; днем 21-26°.
В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.
Во вторник дождей не будет, лишь на крайнем юге, местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 °, на юге до 18 °; днем 22-27°.
В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.
По состоянию на 09:00 5 июня температура воды в Черном море составляла 19-22°, в Азовском - 16°, в Днепре возле Киева - 19°.