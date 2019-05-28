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В среду в Киеве до +27 градусов, без осадков Температура воздуха ночью +16…+18 градусов. Фото: electraua.info В среду, 29 мая, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами существенные дожди, грозы, кое-где град, ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +17…+25 градусов. В Карпатах существенные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +27…+32 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов. 28 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+24 градуса, в районе Приморского +16 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

LB.ua

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