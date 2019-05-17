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В субботу в Киеве +26 градусов, без осадков Синоптики сообщили о приходе метеорологического лета. Фото: kiev.informator.ua 18 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+28 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+28 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

LB.ua

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