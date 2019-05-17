В субботу в Киеве +26 градусов, без осадков

Синоптики сообщили о приходе метеорологического лета.

В субботу в Киеве +26 градусов, без осадков
Фото: kiev.informator.ua

18 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.


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