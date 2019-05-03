В субботу в Киеве до +20 градусов, местами дожди

Днем обещают кратковременные грозы.

В субботу в Киеве до +20 градусов, местами дожди
Фото: primamedia.ru

В субботу, 4 мая, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

На западе Украины облачно, дождь, местами с грозами, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.В Моршине дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +16…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.


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