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В субботу в Киеве до +24 градусов и небольшой дождь днем Ночью в столице без осадков, до +10. В субботу, 27 апреля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +21…+27 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, в Житомирской области кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +19…+26 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+12 градусов, днем +20…+25 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +20…+26 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +18…+25 градусов, в Одесской области +16…+21 градус. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

LB.ua

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