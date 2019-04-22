Во вторник в Киеве потеплеет до +20 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

Во вторник, 23 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Закарпатье ночью местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса; днем +14…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса; днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Луганской области сильные заморозки; днем +15…+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса; днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.