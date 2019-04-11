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В среду в Киев придут дожди, похолодает до +17 В центральных областях возможны грозы, на остальной территории - небольшой дождь. В среду, 10 апреля, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов. На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов; в Закарпатье ночью +5…+10 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах небольшой дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.В Моршине небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов. В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов. В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+19 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус. В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

LB.ua

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