В воскресенье в Киеве до +17 градусов

Осадков не прогнозируют.

В воскресенье в Киеве до +17 градусов
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

7 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, только днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +13…+19 градусов, на Закарпатье ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градус.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Киевской и Житомирской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южно-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +3...+5, днем +15...+17 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В понедельник в Киеве ожидается сухая ветреная погодаВ понедельник в Киеве ожидается сухая ветреная погода
Во вторник в Киеве без осадков, днем до +11 градусовВо вторник в Киеве без осадков, днем до +11 градусов
Завтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозкиЗавтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозки
В среду в Киеве до +10 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +10 градусов, без осадков
В пятницу в Киеве потеплеет до +15 градусовВ пятницу в Киеве потеплеет до +15 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
В пятницу в Киеве потеплеет до +15 градусовВ пятницу в Киеве потеплеет до +15 градусов
Завтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозкиЗавтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозки
В среду в Киеве до +10 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +10 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве без осадков, днем до +11 градусовВо вторник в Киеве без осадков, днем до +11 градусов
В понедельник в Киеве ожидается сухая ветреная погодаВ понедельник в Киеве ожидается сухая ветреная погода
В воскресенье в Киеве без осадков, до +17 градусовВ воскресенье в Киеве без осадков, до +17 градусов
В пятницу в Киеве потеплеет до +11В пятницу в Киеве потеплеет до +11
В четверг в Киеве до +7 градусов днем и до -4 ночьюВ четверг в Киеве до +7 градусов днем и до -4 ночью
В среду в Киеве ожидается мокрый снег, похолодает до +5 градусовВ среду в Киеве ожидается мокрый снег, похолодает до +5 градусов
В субботу в Киеве до +8 градусов и порывистый ветерВ субботу в Киеве до +8 градусов и порывистый ветер
Последние новости
Подгружаем последние новости