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В пятницу в Киеве потеплеет до +15 градусов Осадков в столице не прогнозируют. Фото: 24 канал В пятницу, 5 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +9…+15 градусов, кое-где до +18 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2…+3 градуса, днем +8…+13 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +9…+16 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +10…+15 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +8…+14 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +10…+16 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +9…+14 градусов.

LB.ua

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