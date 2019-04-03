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В среду в Киеве до +10 градусов, без осадков Ночью в столице 0…-2 градуса. Фото: 24 канал В среду, 3 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +6…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…-4 градуса, днем +6…+11 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +5…+12 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Днепропетровской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+12 градусов. На востоке Украины переменная облачность, дождь и мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +2…+8 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+12 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +6…+11 градусов.

LB.ua

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