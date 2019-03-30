В воскресенье в Киеве без осадков, до +17 градусов

Температура воздуха ночью +2…+4 градуса.

В воскресенье в Киеве без осадков, до +17 градусов
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

31 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 2…-3 градуса, днем +10…+15 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +11…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо- восточный, 3-8 м/с,

температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов.


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