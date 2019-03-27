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В четверг в Киеве до +7 градусов днем и до -4 ночью Осадков в столице не прогнозируют. Фото: 24 канал В четверг, 28 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +5…+7 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+10 градусов. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +3…+9 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью мокрый снег, днем без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +4…+10 градусов. В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

LB.ua

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