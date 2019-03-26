В среду в Киеве ожидается мокрый снег, похолодает до +5 градусов

Осадки ожидаются также на западе, севере и в центре.

В среду в Киеве ожидается мокрый снег, похолодает до +5 градусов
Фото: www.obozrevatel.com

27 марта в Киеве облачно, мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

На западе Украины облачно, ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве ночью мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно, мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно, мокрый снег, только ночью в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+9 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, в Запорожской области -1…+4 градуса, днем +5…+11 градусов.

В Крыму облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.


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