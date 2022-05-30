В Украине в ближайшие двое суток ожидается теплая, но неустойчивая погода – Укргидрометцентр

В ближайшие двое суток погода в Украине будет неустойчивой из-за влажного и теплого (на юго-востоке страны – жаркого) воздуха с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр .

31 мая в Украине ожидаются небольшие дожди, местами грозы. На северо-востоке и востоке страны умеренные дожди. Днем в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в юго-восточных и восточных областях ночью 13-18°, днем 26-31°. На остальной территории ночью 9-14°. В западных и Житомирской областях 6-11°, днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°.

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.