В Украине в ближайшие двое суток ожидается теплая, но неустойчивая погода – Укргидрометцентр
В некоторых областях лето начнется с дождя.
В ближайшие двое суток погода в Украине будет неустойчивой из-за влажного и теплого (на юго-востоке страны – жаркого) воздуха с юго-запада Европы, сообщает
31 мая в Украине ожидаются небольшие дожди, местами грозы. На северо-востоке и востоке страны умеренные дожди. Днем в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях без осадков.
Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в юго-восточных и восточных областях ночью 13-18°, днем 26-31°. На остальной территории ночью 9-14°. В западных и Житомирской областях 6-11°, днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°.
В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 31 мая в Киеве была зафиксирована в 1924 году и составила 33,1°, самая низкая ночью – 4,2° в 1907 году.