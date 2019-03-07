В пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождь

Ночью +3…+5, без осадков.

В пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождь
Фото: newsukraine.com.ua

В пятницу, 8 марта, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в прикарпатских областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+18 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ночью местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+8 градусов, днем +11…+17 градусов; в Сумской области ночью -2…+3 градуса, днем +6…+11 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.


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