В четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозки
Синоптики обещают сухую ветреную погоду.
В четверг, 7 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +8…+13 градусов, в Львовской, Ивано-Франковской и в Закарпатье до +17 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем +4…+9 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +14…+16 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Сумской и Черниговской области до -11 градусов; днем 0…+8 градусов, в Житомирской и Киевской областях до +12 градусов.В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем +5…+11 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +1…+9 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +7…+12 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +10…+12 градусов.
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