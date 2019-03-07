В четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозки

Синоптики обещают сухую ветреную погоду.

В четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозки
Фото: mandrivka.blox.ua

В четверг, 7 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +8…+13 градусов, в Львовской, Ивано-Франковской и в Закарпатье до +17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем +4…+9 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Сумской и Черниговской области до -11 градусов; днем 0…+8 градусов, в Житомирской и Киевской областях до +12 градусов.В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем +5…+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +1…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +7…+12 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +10…+12 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
В субботу в Киеве до +1 градуса, без осадковВ субботу в Киеве до +1 градуса, без осадков
В среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадковВ среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадков
В четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозкиВ четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозки
В пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождьВ пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождь
Блок рекламы


Похожие новости
В пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождьВ пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождь
В среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадковВ среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадков
В субботу в Киеве до +1 градуса, без осадковВ субботу в Киеве до +1 градуса, без осадков
В четверг в Киеве до +9 градусов, без существенных осадковВ четверг в Киеве до +9 градусов, без существенных осадков
Во вторник в Киеве днем небольшой дождь и мокрый снегВо вторник в Киеве днем небольшой дождь и мокрый снег
В субботу в Киеве до -5 градусов, без существенных осадковВ субботу в Киеве до -5 градусов, без существенных осадков
В четверг в Украину вернется снежная зимаВ четверг в Украину вернется снежная зима
Во вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусовВо вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусов
17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
В пятницу в Киеве потеплеет до +3В пятницу в Киеве потеплеет до +3
Последние новости
Подгружаем последние новости