В субботу в Киеве до -5 градусов, без существенных осадков

В субботу, 23 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -3…-5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в карпатском регионе ночью и утром небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем 0…-6 градусов.

В Карпатах ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -12…-17 градусов, днем -8…-13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-13 градусов, в Сумской области -12…-17 градусов, днем -2…-9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем 0…-7 градусов; в Полтавской области ночью -10…-15 градусов, днем -3…-8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-14 градусов, днем -1…-8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем -1…-7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем -1…-6 градусов.